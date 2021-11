Sans issue

Imaginez... Vos parents ne sont pas ceux que vous croyiez et votre oncle se révèle être votre père biologique. Bien entendu vous apprenez cela après le tragique accident qui lui a coûté la vie. Sous vos yeux. Alors que vous essayez de reprendre une vie normale, le FBI vous annonce que, finalement, cet homme est vivant - et activement recherché par leurs services - et qu'il vous suit comme votre ombre. Que feriez-vous ? Ridley Jones, elle, a choisi : salis identité, ne sachant plus sur qui compter, elle va tout faire pour retrouver cet inconnu qu'elle croyait connaître...