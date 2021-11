L'île des ombres

Emily est serveuse dans un petit restaurant de la lointaine banlieue de New York. Après une enfance douloureuse, elle veut tout faire pour réussir sa vie. Malheureusement, l'homme qu'elle aime se comporte violemment et devient de plus en plus incontrôlable. Elle part se réfugier sur Heart Island, une île isolée au milieu d'un grand lac des Adirondacks, chez son amie Birdie Burke. A l'autre bout de la ville, Kate est une jeune écrivain à la recherche d'inspiration pour son second roman. Elle décide de passer quelques jours sur l'île de sa mère. Cette dernière n'est autre que l'austère Birdie Burke qui vit recluse dans un endroit peuplé d'histoires étranges, propriété de sa famille depuis des générations : Heart Island. Le destin mène ces trois femmes vers les mêmes rivages, là où les secrets du passé auront de terribles conséquences... Que va-t-il advenir de leur rencontre ?