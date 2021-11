Les Voix du crépuscule

Les Hollows. Une petite ville tranquille au nord de l'Etat de New York, où les maisons sont construites en bordure des bois. Jones Cooper y était policier, jusqu'à une tragique affaire qui l'a forcé à quitter son métier et l'a plongé dans une lente dépression. Bethany Graves s'y est installée avec sa fille Willow pour tenter de reconstruire sa vie après un douloureux divorce. Quant à Michael Holt, il est de retour dans la ville de son enfance, là où sa mère a disparu quand il était adolescent. Mais un jour tout se précipite. Willow raconte qu'elle a vu un homme creuser le sol dans les bois ; une inconnue demande de l'aide à Jones. La ville bruit soudain d'étranges rumeurs, et de bien sombres mensonges refont surface...