A Londres, un survivant d'Auschwitz est assassiné sur son lit d'hôpital. Aux Etats-Unis, une machine Enigma est dérobée dans le musée de la NSA. Et à Prague, c'est une peinture sans valeur qui disparaît d'une synagogue. Trois villes, trois énigmes : existe-t-il un lien ? C'est ce que pense Tom Kirk, l'ancien voleur d'art. Il se rend compte que tous ces indices conduisent jusqu'à une machination élaborée au crépuscule du IIIe Reich par le Soleil Noir, un ordre secret nazi. Une succession d'énigmes le mène de Saint-Pétersbourg aux montagnes de l'Idaho, de Genève à Londres, sur la trace d'une légende enfouie dans les décombres de la guerre. Des ombres du passé ressurgissent, d'autres apparaissent, comme ces agents du FBI et cette étrange femme de la mafia russe... Pris dans une toile d'ennemis aussi puissants que mystérieux, Kirk risque à chaque instant sa vie et celle de ses proches. Dans ce tourbillon, une seule chose est sûre : il est le seul à pouvoir arrêter à temps les héritiers du Soleil Noir...