Tour de vice

La victime est presque assise, le dos contre le mur de plâtre tagué. Du sang a coulé le long de son cou, dessinant une ligne brune sur le sol carrelé. Un Post-it est collé sur le revers de sa veste. Dessus, on peut lire : "Mon Amour". La première fois, il a planté son arme dans l'oreille gauche de sa victime. La deuxième, il a visé la droite et enfoncé toute la tige. Le troisième corps a eu l'oeil crevé. Et toujours ces messages tronqués, à l'attention de la police, version macabre du cadavre exquis. A la tête du GIRCS, le groupe d'intervention de la PJ spécialisé dans les crimes en série, le commissaire Coblenz enrage. Il en a maté, des assassins. Mais le tueur au tournevis lui glisse entre les doigts. Rien ne peut plus l'en distraire, ni les plaisirs de la table, ni sa maîtresse aux yeux verts...