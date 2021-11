Sombre est mon coeur

A une heure de route d'Helsinki, entre l'immense forêt et la côte battue par les vents, Aleksi prend ses fonctions au manoir de Kalmela – un monde d'ombres et de silences... Etrange nouveau gardien que ce jeune homme ténébreux, solitaire, traversé de désirs contradictoires. Etrange également la ronde qu'il mène avec la cuisinière, mutique, et la fille de la maison, aussi hautaine que cajoleuse. Etrange enfin la complicité menaçante que lui impose son sulfureux patron, le millionnaire Henrik Saarinen... Mais Aleksi n'est pas là par hasard. Vingt ans auparavant, sa mère succombait sous un poignard anonyme – affaire classée pour tous sauf pour lui qui ne vit plus, désormais, que pour trouver des réponses. " Antti Tuomainen : un poète converti au polar. " Marianne