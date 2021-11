Eternity Express

Dans un futur proche. Toujours plus assoiffés de nouvelles technologies, les investisseurs mondiaux n'ont pu anticiper le sinistre krach boursier qui vient de mener l'Occident aux portes du chaos. Aujourd'hui incapable d'entretenir cette génération de baby-boomers devenus pauvres et vieillissants, l'Union est contrainte de voter la fameuse " loi de délocalisation du troisième âge ". L'idée est simple un TGV rempli de retraités qui, via l'Europe centrale puis la Sibérie, file jusqu'en Chine, direction Clifford Estates, luxueux ensemble d'habitations et lieu rêvé pour finir ses jours. Mais cette première expédition ne tarde pas à dévoiler son lot de surprises et de personnages troubles, à l'image de Jonathan, ancien médecin détenteur d'un secret aussi puissant qu'une bombe...