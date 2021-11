" Dernier avertissement. Vous avez six mois pour déplacer l'aéroport. Sinon le sang retombera sur vous. " Des lettres anonymes en tout genre, le sergent Donahoo en a vu défiler depuis qu'il dirige la brigade spécialisée dans les menaces et chantages à San Diego. Pourtant, cette fois, son instinct lui souffle de prendre le message au sérieux. Il faut dire que tout est possible. A San Diego, l'aéroport occupe un emplacement réellement calamiteux. Lorsque les avions décollent et atterrissent, ils survolent à basse altitude la zone de Balboa Park ; ce quartier, autrefois résidentiel, a vu ses immeubles splendides se délabrer lentement. Un cauchemar pour les riverains. Un désastre sur le plan immobilier. Alors... un dingue qui voudrait avoir à son actif la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation pourrait bien prendre pour cible un long-courrier en phase d'approche. Tout est possible, se dit Donahoo et le risque est trop énorme pour l'ignorer. Mais que chercher, quand on n'a aucune piste ? Où, et comment ? Ballet d'ombres à Balboa commence comme un roman à suspense classique, mais quitte ensuite les sentiers battus du genre pour s'intéresser aux comportements humains, à la forme et à l'atmosphère d'une ville où s'entrelacent les multiples fils d'une intrigue palpitante.