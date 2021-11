Sur les falaises de Penwith, au sud-ouest de l'Angleterre, Rachel prend ses marques dans la majestueuse demeure de son mari, David, avec l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Et se réjouit de l'affection de son jeune beau-fils, Jamie, 8 ans. Elle, issue des quartiers pauvres de Londres, lui, beau et riche veuf, sont prêts pour une nouvelle vie. Mais, très vite, Rachel est alertée par le comportement troublant de Jamie, ses absences et ses rêves prémonitoires. Peu à peu, le sentiment d'isolement et la solitude s'abattent sur la maison, tandis que ressurgit le souvenir pesant de Nina, la première femme de David, morte dans un mystérieux accident. Alors que le doute et la suspicion semblent s'insinuer partout, Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël...