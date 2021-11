Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft quittent Londres pour oublier le drame. Ils s'installent sur une petite île écossaise, qu'ils ont héritée de la grand-mère d'Angus, au large de Skye. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que prévu. Le comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île, l'angoisse va grandissant... Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux sœurs a trouvé la mort ? "Une atmosphère oppressante, des voix discordantes, et ce doute qui accapare aussi le lecteur jusqu'au bout : le suspense fonctionne à plein." L'Express "Un angoissant et terrifiant thriller psychologique, digne des meilleurs best-sellers du genre." Le Figaro magazine