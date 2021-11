Juste vengeance

En plein coeur d'un été caniculaire, Minneapolis frissonne. La police vient de découvrir coup sur coup, et dans un même quartier, le cadavre de plusieurs personnes âgées. La chaleur n'a rien à voir avec ces décès : les octogénaires ont tous été assassinés. Même si le seul lien entre les meurtres est l'âge avancé des victimes, les inspecteurs Gino Rolseth et Leo Magozzi privilégient la piste du tueur en série. L'homme semble frapper au hasard, alors comment prévenir de nouveaux crimes ? Et si la suite de chiffres tatoués sur l'avant-bras de certains des vieillards donnait enfin un sens à cette hécatombe...