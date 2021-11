Nuit de folie a Santiago de Compostela. Une bombe a explosé dans une banque et une station-service a été attaquée. Le pompiste, frappé à coups de barre de fer, est laissé pour mort. Les deux braqueurs de la station, Petete et le Gringalet, sont deux malfrats sans envergure qui viennent de sortir de prison. Ils ne pensaient pas à mal, au départ, juste à redémarrer dans la vie avec un peu d'argent, mais la malchance les poursuit. Comment prendre la fuite avec une entorse à la cheville, dans une ville entièrement bouclée par la police, quand on n'a nulle part où aller ? Une odyssée pitoyable entre cauchemar et humour noir.