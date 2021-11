La rock star du thriller

Lorsque Noémie décide de participer à un concours de nouvelles et intègre un groupe d'auteurs amateurs, elle ne se doute pas un instant qu'elle va vivre de folles aventures avec un des membres. Cameron, auteur de thrillers prometteur, fera d'elle d'abord sa bêta-lectrice, puis son agent, mais avant tout son amie et complice au fil d'un succès grandissant. Le duo se retrouvera embarqué dans une tournée d'auteurs pleine de surprises. Ce tour de France des écrivains transformera Cameron en véritable rock star du thriller, et mettra les deux amis sur la trace d'un tueur très particulier. Au travers de ce roman d'amitié plein d'humour, suivez Noémie et Cameron dans leurs aventures et découvrez un duo sympathique pour qui amitié rime avec respect, confiance et surtout bonne humeur.