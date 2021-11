Sombre éclat

Londres, 1958. David aimait Katya à la folie. Et quand elle l'a quitté pour un autre, il est devenu réellement fou. Au point d'assassiner son rival. C'est du moins ce dont la cour est convaincue. Deux ans plus tard, David s'évade et se rend à Blackwater Hall, où vit Katya. Cette même nuit, elle est abattue et, une fois encore, la culpabilité de David ne fait aucun doute. Sauf pour l'inspecteur Trave, dont l'enquête ne semble pas plaire à tout le monde... Dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale, Trave serait-il sur le point de mettre au jour des vérités qui dérangent ?