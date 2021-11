Illumination

Quelques heures après avoir expédié à sa soeur Nathalie un pendentif bleu, en forme d'œil, ramassé dans une rue de Bagdad, Dana Landau, correspondante de guerre d'une chaîne américaine, est assassinée dans sa chambre d'hôtel. Comme si, en se séparant de ce talisman censé éloigner le " mauvais œil ", la jeune femme s'était exposée aux pires dangers. Historienne des religions, Nathalie a _ du mal à croire que des superstitions puissent expliquer le meurtre de Dana. Elle cherche à retracer l'origine du mystérieux pendentif, et découvre qu'il est bien plus précieux - et plus ancien --que ne l'imaginait sa sœur. Mais très vite, elle est traquée à son tour....