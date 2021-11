Les 36 Justes

Depuis que David Shepherd est sorti du coma, des noms résonnent sans relâche dans sa tête. Ceux d'inconnus, aux quatre coins du globe, qui trouvent la mort dans des circonstances troublantes. Un ami prêtre, un maître kabbaliste et une archéologue chevronnée l'obligent à envisager une hypothèse folle : s'il s'agissait des 36 Justes qui, selon des textes ésotériques, permettent au monde de subsister ? Et qui aurait intérêt, en massacrant ces Justes, à faire basculer l'humanité dans le chaos ? Muselant son scepticisme, David s'engage dans une formidable course contre la montre dont personne ne sortira indemne.