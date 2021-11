Le jardin d'hiver

Berlin, 1937. Anna Hansen, pensionnaire à l'Ecole des Epouses et destinée à devenir la femme parfaite d'un officier SS, est assassinée. L'affaire est étouffée. Clara Vine, agent des renseignements britanniques sous couverture, découvre que ce crime est lié à un lourd secret pouvant compromettre les plus hauts dignitaires nazis. Alors que Edouard VIII est reçu à Berlin, en compagnie de sa nouvelle épouse, et que les soeurs Mitford se distinguent dans les salons, Clara doit redoubler de prudence pour mener à bien cette enquête périlleuse.