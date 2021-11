Dès qu'il a vu le corps, échoué sur la berge de la Green River, Phil Boudreau a su. Su que ce ne serait pas la dernière. Su quel monstre se cachait derrière cette sauvagerie. Mais à Seattle, un flic des moeurs a autant de chance de se faire entendre qu'une prostituée morte d'intéresser les journaux... Alors que la police piétine et que le coupable accumule les cadavres, Boudreau commence une croisade personnelle contre le plus manipulateur et insaisissable des serial killer. Le pire cauchemar d'une ville aux abois. Un thriller crépusculaire inspiré de l'affaire du tueur de la Green River, qui a fait près de cinquante victimes dans les années 1980.