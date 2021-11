Le "Projet Athéna" est une unité d'élite des Forces Spéciales. Efficace et surentraîné, il n'a qu'une seule particularité : il ne compte que des femmes. Des femmes-soldats d'exception. Alors qu'elles viennent d'arrêter un dangereux trafiquant d'armes, les agents Casey, Ericsson, Rhodes et Cooper sont envoyées en République tchèque sur la piste d'un télé-porteur révolutionnaire, inventé par les Nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. De mystérieux terroristes prétendent s'en être emparés et menacent de grandes villes américaines... Le Projet Athéna commence aussitôt la traque.