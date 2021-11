Seul indice laissé par l'assassin d'Angela : un cœur et le chiffre 6 tracés sur un miroir avec le sang de sa victime. Pour Monica, cette signature réveille un souvenir vieux de treize ans. Celui de six fillettes et du club qu'elles avaient fondé : le Six de Cœur. Pour rêver ensemble et, les années passant, se lancer des défis toujours plus fous. Jusqu'à ce que l'une des leurs y perde réellement la vie. La police avait conclu à un suicide. Le meurtre d'Angela, qui avait été membre du Six de Coeur, ne ressemble-t-il pas à une vengeance ? Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Qui est le mystérieux tueur ? Alors que Monica vient de persuader ses anciennes amies qu'elles sont toutes menacées, une autre d'entre elles est retrouvée sauvagement assassinée... Une même signature : un coeur, le chiffre 6...