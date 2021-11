Black sunday

Des millions d'Américains attendent l'événement sportif de l'année : le Super Bowl. Ils ne savent pas qu'une terrible menace pèse sur le stade où le président des Etats-Unis doit assister à la grande finale de football en présence de 85 000 spectateurs... Un groupe terroriste palestinien a décidé de signer, ce jour-là, l'attentat le plus sanglant de l'histoire. Tout entière dévouée à la cause, Dahlia, vamp fanatique, démoniaque et perverse, réussit à séduire et à manipuler Michael Lander, pilote d'un dirigeable de la télévision qui doit survoler le stade. Michael est fasciné par les explosifs. Michael est prêt à tout. Le voici tout-puissant. Enfin seul aux commandes d'un destin qui sera sanguinaires, unique, inoubliable. A moins que quelqu'un ne découvre son plan diabolique. A moins que quelqu'un n'arrête le compte à rebours avant...