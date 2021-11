Noces macabres

Peter Crookham, brillant architecte, voit son existence basculer lorsque, en rentrant chez lui un soir, il découvre le corps de son frère Andy lacéré de coups de couteau et sa fiancée Mariana, couverte de sang. Convaincu de son innocence, Peter part pour Berlin, là où Mariana a grandi. Bien que le Mur soit tombé et que la Stasi ait été démantelée, il va comprendre qu'il est des secrets qu'il vaut mieux ne pas déterrer. Mais pourquoi Andy enquêtait-il sur Mariana ? Et qui est cet étrange ex-agent rencontré par hasard ? Dans sa quête de vérité, Peter va devoir affronter le monde terrifiant de la manipulation, du mensonge et de la suspicion.