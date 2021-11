Né en 1973 à Annecy, Franck Thilliez, ancien ingénieur en nouvelles technologies, vit actuellement dans le Pas-de-Calais. Il est l'auteur de Train d'enfer pour Ange rouge (2003), La Chambre des morts (2005), Deuils de miel (2006), La Forêt des ombres (2006), La Mémoire fantôme (2007), L'Anneau de Moebius (2008) et Fractures (2009). La Chambre des morts, adapté au cinéma en 2007, a reçu le prix des lecteurs Quais du Polar 2006 et le prix SNCF du polar français 2007. Plus récemment, Franck Thilliez a publié Le Syndrome [E] (2010), [GATACA] (2011) et Atom[ka] (2012) – trois enquêtes réunissant à nouveau Franck Sharko et Lucie Henebelle – ainsi que Vertige (2011), Puzzle (2013), [Angor] (2014), Pandemia (2015) et son dernier roman, REVER (2016), tous parus chez Fleuve Editions. En 2016, Franck Thilliez publie également une nouvelle illustrée à l'initiative du Palais de Tokyo dans le cadre de l'exposition "Double Je". L'ensemble de ses titres, salués par la critique, se sont classés à leur sortie dans la liste des meilleures ventes.