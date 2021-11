Onze hommes derrière les barreaux. Leurs points communs : tous ont commis des crimes barbares et tous sont… gauchers. Au même moment, on fait la découverte d’une famille de Néandertaliens assassinés par un Cro-Magnon. Quel est le rapport entre ces affaires et des crimes éloignés de 30 000 ans ? La clé est dans ces quelques lettres : GATACA... Lucie Hennebelle, ancien lieutenant de police à Lille, essaie de survivre depuis la mort de sa fille, enlevée et sauvagement assassinée. Elle survit pour Juliette, son autre petite fille, rescapée du drame. Tout ça à cause de Franck Sharko, son compagnon, qui lui avait assuré que ses filles ne risquaient rien. Un an plus tard, le commissaire Sharko s’attèle à une nouvelle enquête : une jeune scientifique spécialiste de l’évolution des espèces retrouvée morte, attaquée par un primate…