Dans le New York des célibataires yuppies, une jeune femme à la recherche de l'amour devient la cible d'une obsession mortelle... A chaque rencontre amoureuse décevante, Katie Porter perd de plus en plus ses illusions. Malgré tous ses efforts pour rencontrer l'âme sœur, elle ne parvient pas à trouver un homme qui la comprenne vraiment. Et ce n'est pas son petit ami du moment, Andy, le tombeur immature, surtout préoccupé par le Kama Sutra, qui va se demander si Katie est la femme de sa vie. C'est pourtant l'avis de quelqu'un, quelqu'un qui la trouve exceptionnelle, incomparable, unique. Peter Wells a grandi dans la même petite ville du Massachusetts que Katie. La retrouvant à New York, il passe son temps à l'observer, à la guetter, à la traquer. Devant l'immeuble où elle travaille, dans les bars où elle sort, à son club de gym où il s'est même fait embaucher pour enfin l'aborder. Car Peter la voit déjà comme son épouse. Il a tout préparé, sans lésiner sur les moyens: le grand appartement pour leur future vie commune, les meubles design, le home cinéma, même la bague avec diamant de deux carats pour sa demande en mariage. Et il est bien décidé à supprimer tous les obstacles - tous - qui se dresseront entre Katie et lui...