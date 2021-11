Frères de Brooklyn

Les habitants de Brooklyn se préparent à célébrer le retour du fils prodigue : Jake Thomas, l'enfant du quartier devenu star du base-ball sur la côte Ouest - et accessoirement multimillionnaire - doit revenir pour annoncer son mariage avec Christina, sa fiancée de l'époque du lycée. Un mariage repoussé depuis longtemps, qui doit maintenant permettre à Jake d'étouffer dans l'œuf un scandale sexuel qui menace sa carrière. Mais Ryan Rossetti, l'ami d'enfance de Jake, n'a pas le cœur à la fête : lui qui était son égal a dû abandonner le base-ball à la suite d'une blessure. Devenu peintre en bâtiment, il se contente désormais de regarder Jake vivre l'existence dont il rêvait. Sauf sur un point : longtemps négligée, Christina est devenue entre-temps la maîtresse de Ryan, et ce dernier n'a pas l'intention de la perdre. L'argent, le sexe et la jalousie forment un cocktail détonant ; et lorsque les vengeances personnelles de Jake et Ryan se trouvent mêlées à des règlements de comptes entre gangs, l'explosion est proche...