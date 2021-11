La ville piège

Les temps s,ont durs pour David Miller, trentenaire new-yorkais, journaliste financier dans un magazine économique de seconde zone. Il déteste l'imbécile prétentieux qui réécrit ses articles en les bousillant systématiquement. Il est irrité par la vie insouciante et les sorties nocturnes de sa petite amie (jeune et sexy) avec sa bande de copains homos (mais le sont-ils tous vraiment?). Alors, quand il se fait faucher son portefeuille par un pickpocket dans un bar, David Miller est furieux. Ce n'est pas tant à cause de l'argent, mais parce que ce portefeuille contenait une photo de sa sœur bien-aimée, morte quelques mois plus tôt d'un cancer. Un coup de fil va déclencher l'irrémédiable : une junkie prête à tout pour se payer sa prochaine dose l'appelle et lui propose de lui rendre son portefeuille- contre récompense bien sûr. En acceptant ce chantage sordide, David Miller va mettre le doigt dans un engrenage infernal, mentir à ses collègues, à sa famille, à ses amis, et devenir lui-même un criminel...