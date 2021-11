Richard Segal est dans une mauvaise passe. À trente-quatre ans, sa carrière de commercial jadis prometteuse semble sur la pente descendante : ses résultats sont en baisse et la pression est sur le point de le faire craquer. Richard a surtout de plus en plus de mal à supporter le regard de ses amis new-yorkais, naviguant tous dans un milieu social aisé. Il recommence à boire et fait des crises de jalousie à sa compagne Paula ; le plus humiliant est que sa carrière à elle marche du tonnerre. C'est alors que Richard croise par hasard, dans le quartier des affaires de Manhattan, un homme qu'il pense reconnaître ; comme dans un flash, un souvenir refoulé lui revient : lorsqu'il était enfant, cet homme l'avait violé. Richard commence à le traquer, à le harceler pour lui faire avouer la vérité. Et tandis que tout ce qui faisait son existence se dégrade autour de lui, cette obsession le pousse vers l'irréversible... " Jason Starr est le premier écrivain de sa génération qui ait réussi à renouveler de manière convaincante le genre policier en y intégrant de nouvelles perspectives provocatrices. Mauvais karma est son meilleur roman à ce jour et, même s'il s'agit d'un polar de la nouvelle école, on y retrouve le suspense vertigineux, les dialogues caustiques, la simplicité et la grâce des meilleurs romans noirs. On prend un plaisir fou à lire ce livre à l'humour très noir : tout en le dévorant, on se dit que Jim Thompson vient d'arriver à Manhattan. " BRET EASTON ELLIS