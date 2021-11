Sombres desseins

Max Fisher gagne bien sa vie en vendant des systèmes informatiques. Amoureux fou d'Angela Petrakos, sa sublime assistante, il décide d'éliminer son épouse et, pour ce faire, engage Popeye, le "cousin" débile et pervers d'Angela. Mais l'exécution virant au carnage, un certain Bobby Rosa, paralytique et ancien de l'opération Tempête du désert, entreprend de rentabiliser ses talents de photographe en faisant chanter Max qu'il a surpris avec Angela dans une chambre d'hôtel. Chacun cédant alors à ses pires instincts, le lecteur est vite aspiré dans une spirale comico-tragique où se déchaînent et s'opposent les humours, très noirs, de deux auteurs diaboliquement complices.