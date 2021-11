Demandez au perroquet

Par un samedi d’octobre ensoleillé, un homme court pour échapper aux chiens qui ont flairé sa piste, et à hélicoptère de la police qui tourne dans le ciel. Le fuyard s’appelle Parker, c’est un criminel. En haut de la colline qu’il essaie d’atteindre se trouve un inconnu, vêtu d’une veste de chasse en cuir rouge. Il fait monter Parker dans sa voiture et l’emmène chez lui par des chemins détournés, lui permettant d’échapper au barrage de police.L’inconnu s’appelle Lindahl, il vit dans une petite bourgade, dans un garage converti en maison. L’intérieur en est sommaire. Sur le poste de télévision, trône une grande cage abritant un perroquet.Lindahl est dans le besoin, réduit à chasser des lapins pour survivre depuis qu’il a perdu son emploi sur un champ de courses. Viré après avoir dénoncé les pratiques malhonnêtes qui s’y déroulaient. Sa femme l’a quitté. C’est un homme en colère. La rancœur l’anime. L’arrivée de Parker va bouleverser sa vie.Nous avions laissé Parker, le héros noir et calculateur de Richard Stark « à bout de course » dans le roman précédent. Le voici plus dangereux que jamais dans Demande au perroquet.