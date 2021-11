Parker n'aurait pas dû déléguer le recrutement d'un de ses hommes. Un certain Bruhl, engagé comme manutentionnaire pour cambrioler un entrepôt de produits pharmaceutiques, désobéit aux consignes et déclenche le système d'alarme. Quelques minutes plus tard, la police est sur les lieux. Parker est arrêté et transféré à la prison de Stoneveldt, en attente de jugement. Mais il n'a pas l'intention d'y moisir. Avec le concours d'un de ses compagnons de détention et l'aide extérieure de son vieux complice Ed Mackey, il organise une évasion dans les règles de l'art. Or, cette aide a un prix. Mackey est en affaire avec des gens qui veulent monter un coup : il s'agit de faire main basse sur des joyaux chez un grossiste en pierres précieuses. Le coup est présenté comme sans risque, et pourtant, Parker ne le sent pas. La suite va lui donner raison. Comeback marque le retour fictionnel de Parker, le personnage sans prénom de Richard Stark. Breakout clôt ce cycle de cinq livres dont les titres se répondent, et qui proposent des variations sur les scénarios classiques du roman de gangster. C'est pour Stark l'occasion de démontrer tout son savoir-faire, car s'il part d'une situation classique, il trouve bien entendu, le moyen de surprendre avec quelques cartouches de dynamite bien placées.