Parker vient de tuer un homme. S'il ne l'avait pas fait, c'est cet homme qui l'aurait tué. Il était venu pour cela, il connaissait sa retraite. Parker n'a que le temps de se débarrasser du cadavre ; son associé, Frank Elkins, lui a donné rendez-vous dans un motel de Lake Placid pour y rencontrer deux autres hommes : Ralph Wiss, le partenaire habituel d'Elkins, un artiste des serrures et coffres-forts, et un nouveau venu nommé Larry Lloyd, grand spécialiste des systèmes informatiques. Leur cible est un superbe relais de chasse du Montana, appartenant à un milliardaire de la net-économie. Ce dernier, grand amateur d'art, possède une collection de tableaux d'une nature un peu particulière : il ne s'agit que d'œuvres volées, à de riches particuliers ou à des musées internationaux. Et pour voler le voleur, il va falloir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité car le butin du milliardaire est à l'abri dans une chambre forte secrète, protégée par de multiples systèmes d'alarme et de surveillance. La difficulté n'est pas pour déplaire à Parker si le jeu en vaut la chandelle, encore lui faudra-t-il découvrir auparavant qui a envoyé un tueur à gages pour le supprimer. Quand Westlake se met dans la peau de Stark, le récit se fait efficace et dépouillé. Ni chemins de traverse ni digressions ; la ligne droite est le modèle narratif préféré de Richard Stark, ce qui ne l'empêche pas de construire un scénario impeccable, digne des plus grands romans d'action.