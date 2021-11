A 2h40 du matin, dans une petite ville du Middle West, Parker balance un cocktail Molotov dans la vitrine d'une épicerie. Pendant la diversion provoquée par l'incendie, il rejoint ses complices qui en ont profité pour dévaliser la banque locale. C'est alors que ces nouveaux " associés " lui apprennent que l'argent du hold-up doit servir à financer un " gros coup " à Palm Beach, auquel il est invité à participer. Mais Parker n'aime pas qu'on lui force la main et il refuse. Ce qui lui vaudra de ne pas toucher sa part du butin. En ce cas, il aurait mieux valu le tuer, car il n'a pas l'habitude de se laisser flouer. Muni de faux papiers et fort d'un compte en banque bien garni, il prend la direction de Palm Beach, décidé à détourner à son avantage le produit du fameux " gros coup ". Seul grain de sable : il n'avait pas prévu de tomber sur un homme vraiment stupide et vraiment méchant, qui connaît sa véritable identité et souhaite sa mort. Comeback, Backflash, Flashfire... Sous le pseudo de Richard Stark, Donald Westlake égrène une complainte criminelle violente, efficace et ironique, sans cesse renouvelée autour du thème du " gros coup ". Peu d'auteurs aujourd'hui parviennent à un résultat aussi efficace avec une telle économie de moyens. Comme le dit Lawrence Block, " les romans de la série Parker sont ramassés, sans fioritures, tranchants et totalement convaincants ".