Les régions où le jeu est autorisé dans l'Etat de New York étant limitées, c'est sur le fleuve qu'apparaissent les nouveaux casinos, sous forme de bateaux. Mais Parker n'aime pas les bateaux, car ils ne possèdent qu'une seule entrée et une seule sortie. " Je n'aime pas les cellules ", dit-il, " et un bateau sur l'eau est une cellule, on ne peut pas se lever pour partir quand on veut. " Pourtant Parker va accepter de dévaliser un casino flottant, même si l'affaire lui paraît étrange à bien des points de vue, à commencer par son commanditaire, un agent de l'Etat qui n'a pas l'air particulièrement cupide. Une fois de plus, le coup semble réussir. Sauf qu'après un hold-up sur l'eau, il faut regagner la terre ferme et que là, dans l'ombre, des ennuis imprévus attendent Parker et ses complices.