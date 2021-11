Johnny Deal dans la tourmente

Johnny Deal sait ce que revenir de loin veut dire... Aussi, lorsque quelques heures seulement après une visite dans une galerie animée par une Cubaine exilée, un attentat sanglant détruit l'endroit, les souvenirs traumatisants resurgissent. Et lorsque, quelques jours plus tard, son immeuble est détruit par un incendie et sa femme grièvement brûlée, Johnny Deal se demande si le vieil adage qui veut que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit a un sens ! D'autant que Driscoll, l'ex-flic devenu son locataire, est persuadé qu'il s'agit d'un acte criminel. Il entraîne Johnny sur les traces d'un leader cubain d'extrême droite qui a le bras long et des ambitions telles qu'il ne saurait tolérer le moindre obstacle sur sa route... Johnny Deal ne vaut d'abord pas croire que l'enfer ait recommencé. Mais comme tous les habitants du sud de la Floride, il sait qu'avec les ouragans, il y a toujours une prochaine fois. Voici le retour de Johnny Deal, dont l'apparition a été saluée par James Crumley et Stephen King.