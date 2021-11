Noumène. Un thriller quantique

Un grand dîner est organisé auprès de la fastueuse demeure d'Erika Bonn, un personnage important de la vie politique. Les personnalités les plus éminentes sont invitées à cet événement. Le blogueur influent Salomon Maimon, fait partie des invités en qualité de journaliste. Mais dans une autre réalité - le Noumène, la réalité perçue par les autres -, Salomon est un jeune politicien très apprécié en quête de soutien. Les deux réalités coexistent et s'influencent l'une et l'autre, provoquant des réactions de cause à effet qui vont impacter la vie du héros.