Thérapie de choc pour bébé mutant

O n ne pense jamais aux gens qui écrivent les listes des effets indésirables éventuels pour des médicaments comme Abilify ou Olestra... C'est loin d'être aussi facile que vous le croyez. Il faut décider si "fuite anale" va avant ou après "pensées suicidaires et bouche sèche". Pas facile, en effet. Lloyd, écrivain raté et junkie, n'a pas fini de se poser des questions existentielles. Lorsqu'il rencontre Nora, il en tombe si profondément amoureux qu'il perd quelque peu contact avec la réalité. Or Nora est enceinte et obsédée par les substances chimiques toxiques qui polluent notre environnement. Prête à tout pour dénoncer ce scandale, elle élabore un plan qui, même pour Lloyd, s'avère difficile à avaler...