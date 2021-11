Une enquête de Kate Shugak Tome 3 : Mort en eaux vives

Cent ans de querelles entre deux villages d'Alaska basculent dans l'horreur lorsqu'un jeune homme est retrouvé noyé, coincé dans un filet de pêche. On suspecte un villageois qui a bravé les interdits en tombant amoureux d'une fille du camp rival. Peu après, un meurtre aux accents de vengeance survient, et Kate Shugak est appelée sur l'enquête. Mais ses talents et sa force de persuasion ne suffiront peut-être pas à dénouer l'écheveau de tragédies et de revanches…