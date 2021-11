Une enquête de Kate Shugak Tome 2 : En plein ciel

Lorsque l'entrepreneur Finn Grant meurt dans le crash de son avion, Liam Campbell, agent de la police d'État à Newenham, a toutes les raisons de croire qu'il s'agit d'un sabotage. Et les habitants de cette région d'Alaska ont presque tous un mobile. À court de ressources, Liam fait appel à la détective privée Kate Shugak. Travaillant incognito Chez Billie, bar-restaurant, Kate apprend que l'activité de Finn Grant a connu une expansion fulgurante : pêche, chasse, promenades touristiques et transport de marchandises. Mais quel genre de marchandises, et pour quelle destination ? Les réponses entraînent Kate dans une des affaires les plus complexes de sa carrière, à la découverte d'une épave, de secrets de famille bien gardés, au milieu d'une conspiration d'envergure impressionnante…