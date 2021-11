Les variations Sebastian

Lorsque Gavin, journaliste new-yorkais, retourne à Sebastian, dans sa Floride natale, il ne se doute pas que sa vie va basculer. C'est une photo qui déclenche tout. Celle que sa soeur a prise devant une maison dont les occupants sont sur le point d'être expulsés. Gavin y voit le visage d'une fillette qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. D'un coup, c'est toute sa jeunesse qui remonte à la surface : le lycée de Sebastian, la fondation du Lola Quartet avec Daniel, Jack et Sasha. Et surtout, son amour pour la fantasque Anna, qui avait mystérieusement disparu à la fin de l'année scolaire. Est-il possible que cette petite fille soit la leur ? Où est-elle maintenant ? Qu'est devenue Anna ? La réponse à ces questions va conduire Gavin au coeur des ténèbres.