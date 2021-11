Zone de confinement

Agent du gouvernement US attaché au Service d'investigation épidémique, le Dr Nathaniel McCormick apprend avec horreur que des cas de fièvre hémorragique de type virus Ebola sont signalés à l'hôpital St. Raphael de Baltimore. Très contagieuse, la maladie pourrait vite devenir épidémique si rien n'est fait. Mais que faire en dehors de décréter des mesures de quarantaine lorsqu'on ne connaît pas la nature du mal et s'aperçoit que les analyses de labo ne donnent rien de net? Enquêter, bien sûr, et vite, car la menace d'épidémie ne fait que croître et pourrait, si elle se réalisait, se solder par la mort de centaines de milliers d'individus. Seulement, cette enquête absolument nécessaire n'est pas bien vue de tout le monde...