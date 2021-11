La confession

Une nuit, Julie est tranquillement en train de regarder un film lorsqu'un un homme fait irruption dans sa luxueuse demeure. Pétrifiée par la peur, elle le regarde assassiner son mari, le banquier Harry McNamara. Il semble que Harry a finalement été rattrapé par ses nombreux péchés... Une heure plus tard, le meurtrier se présente à la police pour avouer le crime, son tee-shirt encore maculé de sang. Tout paraît évident : il y a une victime, un suspect en détention et un témoin oculaire. Pourtant, cette confession laisse une impression étrange à l'inspectrice chargée de l'enquête. S'il s'agit vraiment du meurtrier, quel était son mobile ? Et pourquoi Julie reste-t-elle murée dans le silence, un silence presque coupable ? Parfois, une vie en apparence parfaite cache des mensonges parfaits...