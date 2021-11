Le Vagabond et quatre autres thrillers

"Ancien mercenaire devenu vagabond en Afrique, Vick Lempereur n'est pas épargné par la vie. Aussi tortueux qu'imprévisible, son itinéraire va l'amener à mener l'enquête dans le train le plus long du monde suite à un meurtre mystérieux en Mauritanie (Le Vagabond), à se lancer sur la piste d'une lionne au cours d'un safari en Tanzanie (Le Baiser de la lionne), et enfin à infiltrer l'un des plus grands laboratoires de France (Votre santé, c'est notre avenir). Vick devra y trouver le remède à son étonnant don de double vue, qui est pour lui une malédiction. Deux autres nouvelles de type thriller, Shopping et Grand Pouvoir Séculaire (GPS), viennent compléter ce recueil punchy, rythmé et épicé. Un cocktail détonnant. Les quatre premières nouvelles se suivent chronologiquement, mais peuvent aussi être lues indépendamment les unes des autres. La cinquième, GPS, liée aux autres par sa thématique, n'en reprend aucun des personnages. "