Quand la Dombes tue

Un visage pâle rehaussé par un maquillage outrancier, une coupe au bol, un même et étrange accoutrement souligné d'une rose rouge, de toutes jeunes filles sont retrouvées mortes au sein des mille étangs. L'enquête piétine. Ceci étant dit, qui est le monstre qui se cache au sein de la Dombes au nord de Lyon ? Sept ans plus tard, Dominique Deschamps, jeune gendarme, officier de police judiciaire au caractère bien trempé, relance l'affaire et ne lâche rien. Il ira jusqu'au bout. Gendarmes et policiers devront, parfois dans la douleur, unir leurs forces afin d'achever une enquête jusque-là inaboutie.