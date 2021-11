Suites majorquines Tome 1 : Quand la lune sera bleue

Majorque. Un bras mutilé est retrouvé dans une borne de collecte d'ordures. Sur l'îlot désert de la Dragonera, accidents de plongée et rituels gothiques se succèdent. La population s'affole, la police piétine. La logique et la technologie ne seront d'aucun secours à Bruno et Pilar, en charge de l'affaire. La solution pourrait-elle se trouver dans un vieux grimoire du XIVe siècle ? L'unique certitude, c'est que le diable se cache dans les détails. Le premier volet de la trilogie Les suites majorquines.