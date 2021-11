Gerd tue des gens. Pourtant, il a tout l'air d'un homme d'affaires respecté, à la vie tranquille comme l'eau qui dort... Mais sa fortune, justement, il la doit à ses victimes, qu'il manipule et spolie sans le moindre état d'âme. Pour parvenir à ses fins, ce philosophe cynique, encyclopédie vivante du crime, déploie une véritable science, peaufine ses plans, prépare l'enquête à rebours... jusqu'au crime parfait. Finaliste du John Creasy Memorial Dagger, Trois accidents et un suicide est l'un des meilleurs thrillers irlandais de ces dernières années : une plongée dans les eaux profondes d'une intelligence perverse à laquelle on ne peut s'empêcher de trouver bien des qualités...