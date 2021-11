Blondie et la mort

Par une nuit de chaleur insupportable, l'ex-top modèle Roxy Palmer et son mari Joe, trafiquant d'armes, sont kidnappés dans leur voiture. Joe finit dans une mare de sang et, les voyous partis, Roxy prend une décision qui va à jamais changer le cours de sa vie. Mais les deux kidnappeurs, Disco et Godwynn, n'ont disparu que pour mieux la traquer. Billy Afrika, lui non plus, n'a pas l'intention de la laisser filer : Joe lui devait en effet une grosse somme d'argent... Quant à Piper, psychopathe éperdu d'amour, il est bien décidé à ramener Disco, sa " femme ", à la " maison ", c'est-à-dire la prison de Pollsmoor. Commence alors, dans le décor somptueux du Cap, un ballet d'une violence fascinante entre tous ces réprouvés en quête de rédemption.