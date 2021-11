La cité de pierre

Pour avoir accidentellement renversé et tué une adolescente, Charles Bauman, sympathique universitaire américain, est envoyé au " State Penitentiary ". Autant dire en enfer... Une prison immense, surpeuplée, qui accueille le rebut des autres pénitenciers. Un établissement où les chefs des différents clubs ("Perpètes ", " Motards ", " Noirs ", " Hispaniques "....) font régner la terreur et organisent tous les trafics possibles : drogue, alcool, prostitution, paris clandestins.... Anomalie dans cet univers sans pitié, Bauman montre des facultés d'adaptation étonnante. Il gagne vite une réputation de mouchard, et de gros ennuis avec les chefs de clans qui décident de faire de lui un agent double...