Hiver rouge

Après le succès du Village, le nouveau roman de Dan Smith ! Une enquête palpitante dans les immensités glacées de la Russie bolchevique. 1920, Russie centrale. La terreur s'est abattue sur le pays. A la mort de son frère, Nikolaï Levitski a déserté l'Armée rouge pour aller l'enterrer dans son village. Mais lorsqu'il arrive dans la petite communauté, perdue en pleine nature, c'est la stupéfaction. Les rues sont vides et silencieuses. Les hommes ont été massacrés dans la forêt alentour, les femmes et les enfants ont disparu. Nikolaï se met alors sur la piste des siens. C'est le début d'une quête aussi désespérée que périlleuse dans une nature hostile, au coeur d'un pays ravagé par la guerre civile. Une fois de plus, Dan Smith nous offre un roman à l'intensité exceptionnelle. On retrouve son goût pour les personnages inoubliables, son talent pour mêler l'histoire et l'intime, et faire éprouver au lecteur une véritable sensation physique des conditions de survie en milieu extrême.