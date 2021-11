Hiver 1930. Vyriv, un petit village isolé de l'Ouest de l'Ukraine. Luka, vétéran de la guerre de Crimée et ses deux fils, recueillent un homme inconscient dans la steppe enneigée. Dans son traîneau, deux corps d'enfants atrocement mutilés. Lorsqu'ils ramènent l'homme au village, les habitants s'affolent. Avec l'arrivée au pouvoir de Staline, la peur et la paranoïa se sont installées, les rumeurs les plus folles courent au sujet de la collectivisation, du Goulag. Dans cette petite communauté jusqu'ici préservée, tout le monde craint l'arrivée de l'armée rouge et des activistes. La venue de cet étranger n'annonce-t-elle pas un péril plus grave encore ? Luka n'aurait-il pas fait entrer un monstre dans le village, un assassin d'enfants, l'incarnation du mal ? Quand une fillette du village disparaît, Luka fait la promesse solennelle de la retrouver. Dans les étendues gelées de cette région hostile, déchirée par la guerre et la brutalité, où la survie est un souci de tous les instants, il se lance alors dans une traque impitoyable à la poursuite d'un prédateur particulièrement retors. Un héros d'une humanité rare, un sens du réalisme et de l'authenticité quasi documentaire, une poursuite dans des conditions extrêmes, ponctuée de rebondissements incessants : avec Le Village, Dan Smith nous entraîne au coeur des ténèbres de l'âme humaine. Dressant un portrait aussi juste qu'effrayant des premiers temps du stalinisme, il atteint avec une force d'émotion rare et une tension de tous les instants une maîtrise romanesque impressionnante qui font de ce thriller inouï, salué par une critique unanime, un classique immédiat.